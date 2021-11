Operação aplica 162 testes de bafômetro e duas pessoas são presas por embriaguez

Duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante e 10 flagradas dirigindo sob efeito de álcool durante a 67ª Operação Lei Seca. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (15), feriado da Proclamação da República, na avenida Fernando Corrêa da Costa em Cuiabá.

Durante a operação, os agentes abordaram 162 veículos, sendo que cada um dos seus condutores fizeram o teste de alcoolemia e apenas um se recusou a passar pelo teste. Do total, 57 veículos foram removidos por algum tipo de irregularidade conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo 47 automóveis e 11 motocicletas.

Ao todo, foram 81 pessoas multadas por delitos de trânsito e 63 veículos autuados por irregularidades. Sendo que 44 pessoas foram flagradas conduzindo veículos sem registro ou não licenciado e 10 pessoas por não estar portando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no momento da abordagem.

Outras nove pessoas assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por não ter autorização de trânsito, não habilitadas. A operação encerrou com o recolhimento de 20 documentos, sendo 12 CNHs e oito Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

A operação Lei Seca é organizada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) e realizada com a integração do Batalhão de Trânsito da PM, Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), policiais penais do Serviço de Operações Especiais (SOE) e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá.