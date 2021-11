Operação conjunta entre PRF e INDEA resulta em apreensão de mais de 20 cargas de madeira

Com início no dia 4, a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com o Indea já resultou na apreensão de 21 cargas de madeira que eram transportadas irregularmente pelas rodovias do Estado.

De acordo com o PRF Donizete, a maioria das apreensões são relacionadas ao transporte irregular, falta de documentos, notas fiscais irregulares e até madeiras que não poderiam ser retiradas.

No mês passado, foram realizadas 24 apreensões de cargas. O material foi entregue a Sema que ficará a cargo de fazer a destinação.