Otaviano Pivetta reassume como governador em exercício de Mato Grosso

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas, fez a transmissão do cargo ao governador em exercício Otaviano Pivetta, na tarde desta quarta-feira (03.11). A magistrada estava à frente do Executivo Estadual desde o dia 29 de outubro, após pedido de licença de Pivetta.

Durante o ato de transmissão do cargo, ele destacou a importância da atuação de uma mulher no comando do Executivo Estadual. “Me sinto feliz e honrado em participar de um ato como esse que colocou à frente do Executivo uma mulher, exemplo de trajetória brilhante no Tribunal de Justiça”, destacou.

Otaviano Pivetta permanecerá no cargo até o dia 9 de novembro, quando o governador Mauro Mendes retorna da viagem à Escócia, onde participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP 26.

Para a desembargadora Maria Helena Póvoas, os quatro dias foram suficientes para chamar a atenção das mulheres. “Dedico esses quatro dias às mulheres, a quem quero deixar uma mensagem: Todas nós podemos chegar aonde queremos”.

“É gratificante e prazeroso construir uma carreira e conseguir chegar ao topo de dois poderes. Com certeza, isso é gratificante para qualquer pessoa”, ressaltou a desembargadora, acrescentando que pretende voltar ao Judiciário e lá encerrar sua carreira.

Um dos atos de gestão de Maria Helena Póvoas foi a nomeação de Raony Cristiano Berto para exercer cargo de procurador do Estado.