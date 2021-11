Pacheco diz ao presidente de Portugal que Brasil enfrenta ‘desafios enormes’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi recebido ontem (14) pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa. No encontro, o presidente de Portugal e o presidente do Congresso brasileiro trocaram impressões sobre a convergência existente entre os países irmãos e os desafios enfrentados pelas duas nações.

A conversa versou ainda sobre a experiência vivenciada por Portugal, cujo crescimento econômico nos últimos anos levou a aumento na qualidade de vida dos portugueses — e, consequentemente, dos brasileiros que vivem naquele país.

“As duas nações são irmãs em um contexto histórico. Considero positiva a troca de experiência e iniciativas, e ainda tendo em vista que Portugal vivenciou um crescimento econômico exponencial nos últimos anos, com reflexos positivos na infraestrutura, com muito êxito na atração de turistas de várias partes do mundo, por exemplo, e no incremento da qualidade de vida dos portugueses e dos brasileiros que vivem no país”, afirmou Pacheco.

O presidente do Senado ainda fez uma explanação sobre os desafios que o Brasil enfrenta atualmente no campo político e econômico.

“Os desafios são enormes, tanto no campo político como no econômico, mas ressaltei ao presidente português a minha esperança de que temos plena capacidade de superar esses entraves, caso tenhamos a junção de muito trabalho e de muita união entre todos os brasileiros”, declarou.