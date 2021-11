Panes veiculares deixaram mais de 450 motoristas parados na BR-163

Durante o feriado prolongado em alusão ao Dia de Finados, celebrado entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2021, 454 veículos ficaram parados na BR-163/MT devido a panes mecânicas e foram atendidos pela Concessionária Rota do Oeste. Em média, as equipes operacionais ‘socorreram’ um motorista parado a cada 13 minutos.

Os dados demonstram ainda que o sábado (30.10.2021) – primeiro dia de feriado – foi a data com maior número de acionamentos por panes: 144 casos. No domingo, os registros caíram para 111, com redução ainda maior na segunda-feira (107 atendimentos) e terça-feira (92 casos).

Segundo a Rota do Oeste, após os atendimentos realizados pelas equipes da Concessionária, 68,5% dos motoristas puderam seguir viagem por terem a situação resolvida ainda na rodovia. O restante teve o veículo removido para um ponto de apoio – com auxílio do guincho da empresa – com maior estrutura para sanar os problemas mecânicos.

Na avaliação do gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, a maioria das situações poderia ser evitada se medidas básicas fossem adotadas, como a revisão prévia dos veículos antes de seguir e verificação de itens básicos de segurança e funcionamento, como freios, pneus, água, óleo e nível de combustível.

“A experiência nos atendimentos nos mostra que muitas viagens são interrompidas por descuido antes de ir para a rodovia. A manutenção e verificação do veículo antes de seguir viagem não podem ser esquecidas por mais que o motorista acredite que está tudo certo com o veículo”, comenta.

Ferreira lembra que em novembro há mais um feriado prolongado, de 13 a 15, em comemoração à Proclamação da República e já deixa o alerta para quem pretende viajar de carro. “Os motoristas não podem esquecer de verificar as condições de trafegabilidade do veículo. Esse cuidado reflete na segurança de todos que estão viajando”, finaliza.