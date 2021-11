Parlamentar cobra informações sobre Hospital Regional em Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou na última sessão da Assembleia Legislativa um requerimento para que o Secretário Estadual de Saúde Gilberto Figueiredo possa informar sobre a estrutura e o atendimento do Hospital Regional de Rondonópolis, que hoje atende mais de 20 cidades da região.

No requerimento, Thiago Silva cobra informações sobre leitos disponíveis, variação/taxa de ocupação, bem como se existe alguma especialidade com seu atendimento prejudicado em face da falta de insumos e equipamentos apropriados, quais são esses equipamentos e se há prazo já definido para resolver o problema.

“Hoje temos uma demanda reprimida de cirurgias para a população, principalmente na área ortopédica, com o alto número de acidentes de trânsito em nossa cidade e precisamos que a Secretaria de Saúde possa trabalhar de forma transparente e ágil para atender a demanda de pacientes da região”, disse o deputado Thiago Silva.

O deputado defende a expansão dos serviços e até a locação de um hospital para atender a demanda reprimida. A Diretoria do Hospital tem trabalhado a desocupação de leitos das UTI’s Covid, porém ainda está insuficiente para atender toda a fila de pessoas que aguardam para fazer uma cirurgia.

Segundo a justificativa do deputado no requerimento a atual situação do Hospital é insuficiente para atender o tratamento de casos de média e alta complexidade, em especial, aquelas situações de traumatologia e diversas outras especialidades, vem deixando a população da região sudeste com uma enorme sobrecarga de dificuldade em face da ineficiência no atendimento de pronto-cirúrgico, devido a diversas situações e incertezas que levam a essas indagações apresentadas.

“Precisamos urgentemente dessas informações para que possamos buscar uma solução, afinal como representante e como agente fiscalizador, é nossa obrigação levantar os motivos que levam a essa demora iminente nos atendimentos às pessoas que dependem do procedimento cirúrgico”, finaliza o parlamentar.

O parlamentar também solicitou ao Governador Mauro Mendes a criação de um novo Hospital Regional para Rondonópolis, pois hoje a demanda de atendimento cresce anualmente por mais vagas na unidade hospitalar sobrecarregando o sistema único de saúde.