Parlamentares discutem criação de dia oficial para homenagear vítimas da Covid-19

Os brasileiros e os rondonopolitanos que morreram por causa da Covid-19 podem ter uma data oficial no calendário à partir do ano que vem. A medida está prevista em projetos de lei que devem ser apreciados hoje (16) no Senado Federal e também na Câmara Municipal de Rondonópolis.

No âmbito nacional a proposta está prevista no PL 2.356/2021, apresentado pelos senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Humberto Costa (PT-PE). Ela estabelece a data de 12 de março como “Dia Nacional em Homenagem às vítimas da Covid-19”. A escolha remete à morte de uma paulistana de 57 anos que foi a primeira vítima fatal da doença no país.

“Essa morte, infelizmente, foi o prenúncio de uma tragédia sem precedentes na história nacional, de enormes proporções, a qual assolaria o país durante os anos de 2020 e 2021”, justificam os autores do projeto.

Já em Rondonópolis a proposta foi apresentada pelo vereador Manoel da Silva Neto (MDB) e prevê a celebração no dia 08 de abril, quando houve a primeira morte no município.

“A pandemia estabeleceu um marco triste e histórico. Não podemos deixar de registrar isso no município”, disse o vereador, que é médico e também teve Covid-19.

MEMORIAL

Manoel da Silva Neto apresentou ainda um projeto de lei autorizando a Prefeitura a construir um memorial, em local público, com os nomes de todas as pessoas que faleceram enquanto atuavam na linha de frente de combate à pandemia no município.

“Eles estavam no batalhão de frente, não tiveram lockdown e sacrificaram a própria vida para proteger a população. Estamos falando de médicos, enfermeiros e de outros trabalhadores que atuavam em hospitais, clínicas e postos de saúde”, destacou.

O memorial também registrará os nomes, datas de nascimento e falecimento dos trabalhadores que atuavam na cozinha, lavanderia ou prestavam serviços em unidades de saúde envolvidas diretamente no enfrentamento à Covid-19.

“São todos heróis. Queremos manifestar o reconhecimento público do município a eles e seus familiares, deixando para as gerações futuras o registro do nosso profundo agradecimento”, disse Manoel.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia Rondonópolis registrou 38.464 casos e 942 óbitos por Covid-19. No país a doença matou até o momento 611.478 pessoas.