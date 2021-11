Pastor de Rondonópolis recebeu homenagem da ALMT

O pastor José Genésio da Silva, líder máximo da Igreja Assembleia de Deus em Rondonópolis, foi homenageado com a ‘Comenda Dante de Oliveira’, uma das mais altas honrarias concedidas pelo legislativo estadual. A homenagem foi entregue pelo deputado Thiago Silva durante a 75ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Mato Grosso (Comademat).

O deputado estadual Thiago Silva, que é membro da Assembleia de Deus, prestou homenagem e entregou a “Comenda Dante de Oliveira” para o Pastor José Genésio da Silva durante a 75ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Mato Grosso (Comademat). O eventou comemorou os 110 anos da criação da Assembleia de Deus no Brasil.

Thiago Silva, que também é evangélico, disse que desde a infância congrega na Igreja Assembleia de Deus no Conjunto São José e de deu um testemunho sobre a importância da atuação do pastor no município.

“O pastor José Genésio que é um homem que dedicou mais de 50 anos à obra de Deus, e contribuiu para a formação pessoal e religiosa de centenas de lideranças. É com muita honra que entregamos esta honraria pelo trabalho desenvolvido com muito amor e seriedade na igreja do Estado de Mato Grosso. Pastor José Genésio é um exemplo de cidadão e homem de Deus”, destaca o deputado Thiago Silva.

Como pastor-presidente José Genésio construiu o maior centro de evangelismo da região e ampliou os trabalhos da Assembleia de Deus em Rondonópolis, com a construção e reforma de diversos templos religiosos.

COMADEMAT

A 75ª Assembleia Geral Ordinária da Comademat foi realizada em Rondonópolis de 09 a 12 deste mês com a participação de líderes da Assembleia de Deus de todos os municípios de Mato Grosso.

Durante o evento houve estudos para os obreiros e esposas e foram deliberados assuntos referentes a convenção.

O evento ocorreu simultaneamente no Templo Sede, e no Centro de Evangelismo, obedecendo todas as medidas de biossegurança.

O novo pastor presidente da Assembleia de Deus de Rondonópolis será José Antônio da Silva Sobrinho, que pastoreou nas cidades de Sinop e Tangará da Serra.