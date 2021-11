PEC dos Precatórios foi aprovada com apoio da maioria da bancada de MT

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem (09), em 2º turno, o texto-base da PEC dos Precatórios (PEC 23/21, do Poder Executivo). Foram 323 votos a 172, placar ainda mais favorável ao governo que o obtido na primeira votação – quando foram computados 312 a 144, apenas quatro votos “sim” acima dos 308 necessários à aprovação.

A PEC limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. A matéria agora será enviada ao Senado.

Dos oito deputados federais de Mato Grosso, cinco votaram favoráveis à PEC. São eles o Dr. Leonardo (Solidariedade), Emanuel Pinheiro Neto (PTB), José Medeiros (Podemos), Nelson Barbudo (PSL) e Neri Geller (PP).

Os três deputados federais de Mato Grosso contrários à aprovação foram Carlos Bezerra e Juarez Costa, ambos do MDB, e a Profª Rosa Neide, do PT.

De acordo com o texto aprovado, do relator Hugo Motta (Republicanos-PB), o limite das despesas com precatórios valerá até o fim do regime de teto de gastos (2036). Para o próximo ano, esse limite será encontrado com a aplicação do IPCA acumulado ao valor pago em 2016 (R$ 19,6 bilhões). A estimativa é que o teto seja de R$ 44,5 bilhões em 2022.

Motta afirmou que a proposta tem dois pilares: o limite para o pagamento de precatórios e a revisão do teto de gastos. “Desses dois pilares, sai o espaço fiscal para podermos garantir o pagamento desse novo Bolsa Família, que agora se chamará Auxílio Brasil, para essas 17 milhões de famílias”, disse.

Pelas regras atuais, dados do governo indicam um pagamento com precatórios de R$ 89,1 bilhões em 2022, frente aos R$ 54,7 bilhões de 2021. Outros R$ 47 bilhões de folga orçamentária serão abertos com a mudança no cálculo da correção do teto de gastos. Segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, cerca de R$ 50 bilhões devem ir para o programa Auxílio Brasil e R$ 24 bilhões para ajustar os benefícios vinculados ao salário mínimo.

Precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja o derrotado.

O projeto segue agora para avaliação do Senado.