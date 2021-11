Pela 1ª vez desde o início da pandemia, SP não registra mortes por Covid

O estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19 no balanço diário divulgado nesta segunda-feira (8), de acordo com informações da Secretaria da Saúde. Trata-se da primeira vez desde março de 2020 – quando houve a primeira morte pelo novo coronavírus no estado – que não há registro de novos óbitos no balanço da secretaria.

Normalmente, o número de notificações é menor nas segundas-feiras, porque as equipes trabalham em esquema de plantão nos fins de semana. O balanço da secretaria considera um período de 24 horas até as 15 horas da data da divulgação. Ainda assim, trata-se da primeira vez sem registro de óbitos no esta

Há 359 novos infectados. Desde o início da pandemia, tem-se um total de 4.413.241 infectados. O total de óbitos é de 152.527.

Segundo a secretaria, 4.242.148 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas, sendo que 456.344 foram internadas e receberam alta hospitalar. Há 3.011 pacientes internados em todo o estado, sendo 1.375 em unidades de terapia intensiva e 1.636 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de 24,5%. Na Grande São Paulo, é de 31,3%.

Vacinação

A redução de casos acompanha o avanço da vacinação no estado. Segundo o Vacinômetro do R7, 37,6 milhões de pessoas – o equivalente a 80,8% da população – já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. A segunda dose ou dose única já foi aplicada em 32,4 milhões de pessoas (69,65% do total).