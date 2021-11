Pela primeira vez, Rondonópolis registra 30 dias sem óbitos desde o início da pandemia

Com as campanhas de vacinação, mais de 310.000 mil pessoas já foram imunizadas e com isso o município de Rondonópolis pela primeira vez, após o início da pandemia, registra trinta dias sem óbitos decorrentes da doença.

Na atualização do Boletim Epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (12), pelo site da prefeitura, consta que desde o início da pandemia teve 38.441 casos confirmados, destes 37.416 pacientes se recuperaram, 942 vítimas não resistiram e vieram a óbito e atualmente há 83 casos ativos na cidade.

Vale ainda ressaltar que os leitos das UTIs estão em ocupação de 15% e desses pacientes somente dois moram em Rondonópolis.