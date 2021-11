O piloto Celson Antônio Jasper, 29 anos, que estava na aeronave que caiu no município de Paranatinga no último domingo (28), foi transferido para o Hospital Municipal de Cuiabá com 76% do corpo queimado.

Celso iria fazer a primeira pulverização em uma área para o plantio de soja, quando aconteceu o acidente em uma região de difícil acesso.

A causa do acidente está sendo investigada.