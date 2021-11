PL anuncia adiamento de filiação de Bolsonaro, nova data não foi definida

O presidente Jair Bolsonaro não vai mais se filiar ao Partido Liberal (PL) no dia 22 de novembro, como havia sido anunciado. O cancelamento foi confirmado na manhã de hoje (14) em nota encaminhada pelo líder da legenda, Valdemar Costa Neto.

“Após intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo, 14, com o presidente Jair Bolsonaro, decidimos, de comum acordo, pelo adiamento da anunciada cerimônia de filiação”, informou Valdemar.

A nota foi enviada para um grupo de whatsapp que reúne os deputados federais do PL. Valdemar Costa Neto deixa a entender que o diálogo com Bolsonaro prossegue, mas disse que não há data prevista para que ocorra o ingresso do mandatário na legenda.

O adiamento da filiação ocorre dois dias após a decisão da direção do PL reafirmando a autonomia de diretórios estaduais, como o de Pernambuco, a conduzirem “os trabalhos para a escolha dos nomes que constarão da chapa de candidatos majoritários e proporcionais das próximas eleições do Estado”. A decisão não vincula a escolha dos candidatos ao compromisso de apoiarem Bolsonaro.

BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o assunto neste domingo, durante viagem a Dubai. Ela disse que considera difícil sua filiação ao PL ocorrer no próximo dia 22, como estava previsto, devido a divergências em composições estaduais na eleição do ano que vem.

“O casamento tem que ser perfeito. Se não for 100%, que seja 99%. Se até lá nós afinarmos pode ser, mas eu acho difícil essa data, 22. Tenho conversado com ele [Valdemar], estamos de comum acordo que podemos atrasar um pouco esse casamento, para que ele não comece sendo muito igual aos outros”, disse Bolsonaro

“Temos muitas coisas a acertar ainda. Por exemplo; o discurso meu e do Valdemar nas questões das pautas conservadoras, nas questões de interesse nacional, na política de relações exteriores”, detalhou Bolsonaro.