PL confirma filiação do presidente Bolsonaro em evento no próximo dia 22

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), vai se filiar ao PL (Partido Liberal) no próximo dia 22, conforme antecipou o blog. A informação é do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Ele esteve com Bolsonaro hoje de manhã e os dois fecharam a data.

A filiação deve acontecer em um evento previsto para as 10h da manhã com a participação de apoiadores do presidente e membros do PL.

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente, auxiliaram nas negociações.

A legenda concorria com outras duas para fechar com o mandatário. Estavam também interessados em receber Bolsonaro o Progressistas e o Republicanos. Com a filiação, o PL também deverá receber dezenas de parlamentares aliados ao presidente.