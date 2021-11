PL estará unido para receber Bolsonaro, diz Wellington Fagundes

O senador Wellington Fagundes disse hoje (19) que o Partido Liberal (PL) está empenhando em resolver as questões internas e vai atender o pedido do presidente Jair Bolsonaro de manter a unidade nos estados, evitando apoios e alianças com partidos contrários à reeleição. Conforme ele os entendimentos visando a filiação do presidente estão adiantados e o desfecho deve ocorrer ainda neste ano.

“Houve certa precipitação quando anunciamos o dia 22, que é emblemático por ser o número do partido e também o ano da reeleição do presidente. Tínhamos definido assim, mas pode ser no dia 22 de dezembro. Não há data, estamos trabalhando para que seja esse ano ainda”, disse.

A declaração ocorreu durante entrevista ao UOL News, na manhã desta sexta-feira. Wellington falou aos jornalistas sobre a situação em estados do Nordeste, onde o PL tem alianças com apoiadores do ex-presidente Lula, e também em São Paulo onde havia o compromisso de apoiar um aliado do governador João Dória na disputa estadual.

“Com o presidente Bolsonaro se filiando ao PL não será possível dar esse apoio em São Paulo. Com certeza essa definição acontecerá agora nas próximas semanas. Vamos definir estado por estado. Estamos buscando a harmonia, mas pode ser que em algum estado tenhamos a possibilidade de alguma deputado, alguma liderança ter de sair do PL”, afirmou.

Ainda sobre São Paulo, Welligton explicou que há a possibilidade do ministro Tarcísio Freitas disputar o governo como o candidato do PL caso se confirme a filiação de Bolsonaro. “Cogitou-se esta possibilidade, que modifica complemente aquilo que vinha sendo tratado anteriormente e isso é natural na política. Uma evolução de acordo com o momento, e acredito que todos têm que respeitar acima de tudo o partido, que é o objetivo principal”.

O senador mato-grossense reafirmou que o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, tem carta branca do partido para conduzir os entendimentos com o presidente Jair Bolsonaro afiançando a unidade do partido em torno da reeleição e também da governabilidade.

Fagundes disse ter confiança na capacidade de Valdemar Costa Neto resolver e considera que o histórico do partido indica que haverá uma solução consensual. “Fui eleito deputado federal em 1990, junto com o Valdemar e também com Bolsonaro. Ficamos seis mandatos juntos na Câmara dos Deputados. Se você observar até agora não houve nenhuma liderança do PL se manifestando de forma radical ou contrária à decisão do partido”.

Indagado sobre declarações feitas pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), e pelo o presidente do PL em Alagoas, o ex-ministro Maurício Quintella, Wellington lembrou que os dois ganharam destaque nacional graças ao apoio do partido e considerou tratar-se de casos isolados.

“Essas duas lideranças ou outras poderão buscar outros partidos. Até agora não tivemos problema maior, tudo está sendo feito com muito diálogo e principalmente com muito respeito às lideranças regionais e, claro também, à condição da construção de um partido forte”, declarou.

O Partido Liberal tem hoje a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados e conta com quatro senadores. Segundo Wellington, mesmo que haja defecções a filiação de Bolsonaro deverá ampliar a base parlamentar.