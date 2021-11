Plantio de soja está quase concluído em Mato Grosso

O plantio da safra 2021/22 de soja está praticamente concluído em Mato Grosso. Este ano o ritmo do cultivo correspondeu às expectativas dos agricultores e os trabalhos de campo avançaram sem maiores obstáculos.

Segundo a consultoria AgRural, mais de 86% da área total destinada para esta temporada já estão semeadas. O número representa avanço de oito pontos percentuais sobre os 78% de uma semana antes e supera os 81% do mesmo período do ano passado.

O clima é o grande aliado e permitiu esse adiantamento. Estados como Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul estão praticamente com o trabalhos encerrados.

Estão muito próximos do fim no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rondônia, e a semeadura segue concentrada no Rio Grande do Sul, que recebeu algumas chuvas muito bem-vindas, ainda que esparsas e de volumes irregulares, no Matopiba, onde o plantio tem avançado nos intervalos das precipitações.

As chuvas levaram alívio para a soja e para o milho verão do Rio Grande do Sul. No caso do cereal, porém, os volumes foram insuficientes e os produtores já relatam perdas de potencial produtivo em áreas plantadas em setembro e que receberam pouca chuva na primeira quinzena de novembro.

O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) apontou que plantio de soja em Mato Grosso, maior produtor do grão no Brasil, atingiu 99,81% da área projetada até sexta-feira (19), com os trabalhos já finalizados na maioria das regiões.

O índice representa um avanço de 0,29 ponto percentual na área plantada na variação semanal, de acordo com os dados. Com isso, o ritmo de Mato Grosso na safra atual supera a média de cinco anos para o período, de 96,49%, e também os 98,47% registrados no mesmo período do ano passado.

As regiões sudeste e nordeste do Estado são as únicas que ainda não encerraram a semeadura, com 99,99% e 99,00% respectivamente.