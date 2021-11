PM de folga é baleado por policial em briga de trânsito

Um policial militar de folga foi baleado por outro integrante da corporação durante uma briga de trânsito na avenida Ragueb Chohfi, número 2.100, em São Mateus, zona leste de São Paulo, por volta de 23h desta segunda-feira (1º).

De acordo com a Polícia Civil, após um desentendimento no trânsito, os policiais iniciaram uma discussão. Um deles sacou a arma e acabou atingindo o colega de farda no braço.

Segundo informações da Record TV, os policiais estavam em uma Tucson e uma HRV. A confusão foi gerada após uma colisão traseira entre os dois veículos.

O homem baleado foi socorrido para um hospital da região e não corre risco de morte. O outro policial não ficou ferido.

O local é preservado para perícia. O caso foi registrado no 49° Distrito Policial, de São Mateus.

Em nota, a Polícia Militar informou que “os fatos estão sob registro na delegacia da Polícia Civil da área dos fatos. O Comando local e a Corregedoria PM acompanham o registro para rigorosa apuração”.