Polícia apreende 39 tabletes de cocaína em fundo falso de caminhonete e motorista é preso em flagrante

Policiais civis de Alta Floresta, no norte do estado, apreenderam nesta terça-feira (02), 39 tabletes de cocaína localizados no fundo falso de uma camionete, que transitava pela rodovia MT-208. O motorista do veículo, de 30 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A equipe da Delegacia de Alta Floresta realizava blitz na rodovia, que liga Alta Floresta a outras cidades da região, em abordagem a veículos que transitavam durante o feriado de finados. Em uma das abordagens, os investigadores constataram indícios de transporte de entorpecente em uma camionete Ford Ranger que vinha de Rondônia.

Os policiais civis perceberam o nervosismo do motorista e um forte cheiro de tinta na carroceria do veículo. Ao verificarem o compartimento de carga constataram sinais de adulteração no local.

Além disso, as informações fornecidas pelo condutor da camionete sobre a rota utilizada e os motivos da viagem eram inconsistentes, o que levou os investigadores a suspeitarem sobre o tráfico de drogas.

Em revista ao veículo, os policiais encontraram sinais de soldagem e pintura recente na carroceria. Depois de levar a camionete a uma oficina mecânica, foi encontrado um compartimento falso na carroceria, onde estavam escondidos 39 tabletes de cocaína.

O motorista disse que recebeu o veículo na cidade de Colniza, na região noroeste, e devia fazer o transporte da droga até Alta Floresta e receberia R$ 4 mil pela condução do veículo. Ele alegou que não sabia para quem a mercadoria ou veículo seria entregue e que uma pessoa viria ao seu encontro na rodovia.

O homem foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado e preso em flagrante pelo delegado Vinícius Nazário por tráfico de drogas. Os policiais civis seguem em diligências para identificar os outros suspeitos.