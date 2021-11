Polícia Civil não confirma a causa da morte da cantora Marília Mendonça e demais vítimas

A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou na noite desta sexta-feira (5) em coletiva de imprensa que ainda não é possível determinar a causa da morte da cantora Marília Mendonça e das outras quatro pessoas que estavam no avião que caiu na serra de Caratinga.

Segundo o médico-legista Pedro Coelho, a queda do avião pode ter causado grande impacto no corpo dos ocupantes, o que teria provocado uma série de traumas e lesões internas.

Os corpos de Marília Mendonça, do tio da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, do produtor Henrique Ribeiro, do piloto Geraldo Medeiros Júnior e do copiloto Tarciso Pessoa Viana devem ser liberados do IML (Instituto Médico-Legal) para a família das vítimas ainda na madrugada deste sábado (6).

O delegado regional da Polícia Civil de Minas Gerais Ivan Lopes Sales não confirmou a versão de que o avião teria batido em uma torre de energia próxima ao local onde caiu a aeronave. Segundo o policial, autoridades continuarão o trabalho de perícia no sábado na região da queda.

Sales também ressaltou a dificuldade para as equipes de resgate conseguirem trabalhar nos destroços do avião, já que o relevo do local e o combustível da aeronave dificultavam o resgate dos corpos.

O delegado regional também prestou condolências aos familiares das vítimas: “A Polícia Civil lamenta profundamente esse trágico acidente ocorrido”.