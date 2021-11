Polícia Civil prende motorista que conduzia carreta embriagado na Rodovia BR-070

O motorista de uma carreta foi preso pela Polícia Civil, na manhã de sábado (20), no município de General Carneiro, quando conduzia o veículo fazendo manobras perigosas e causando perigo iminente de acidente de trânsito. O suspeito foi autuado por crime de embriaguez ao volante.

A prisão ocorreu no momento em que um policial civil transitava com a viatura pela Rodovia BR 070, sentido a cidade de Barra do Garças, quando nas proximidades do KM 55, avistou a carreta bi-trem fazendo zigue-zague na pista, e ainda invadindo a faixa contrária de rolamento da via.

Diante dos fatos o investigador de polícia se aproximou da carreta e deu ordem para que o veículo estacionasse. Durante a abordagem foi percebido que o condutor apresentava visível estado de embriaguez, razão pelo qual foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia.

O conduzido realizou o teste de etilômetro e o resultado foi positivo, sendo autuado em flagrante delito pelo crime de trânsito. Após a confecção dos autos, foi arbitrada a fiança no valor de quatro salários mínimos para o preso responder o processo criminal em liberdade.