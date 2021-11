Polícia faz buscas por suspeito de matar esposa grávida, enteada e amigo

Em nota, a Polícia Civil informou a criação de uma força-força tarefa composta por agentes da Delegacia Regional de Anápolis e da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, para investigar o homicídio de três pessoas no município de Corumbá. Wanderson mota Protácio, de 21 anos, é suspeito de matar a companheira, a enteada de 1 ano e 8 meses e o dono de uma propriedade vizinha.

Tanto a companheira grávida de Wanderson, quanto a enteada, foram degoladas. Já o fazendeiro foi morto com um tiro na cabeça. A única sobrevivente do caso foi a esposa do homem, que denunciou os crimes após levar um tiro no ombro. Ao todo, cerca de 50 policiais atuam na tentativa de localizar o suspeito para efetuar sua prisão ainda em flagrante delito.

Wanderson Mota permanece foragido. Em 2019, o homem chegou a ser preso suspeito de matar outra companheira a facadas.