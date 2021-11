Polícia Militar liberta rapaz amarrado pronto para levar ‘salve’

A Polícia Militar libertou na tarde desta terça-feira (02) um homem que estava amarrado em um terreno baldio na Vila Canaã, em Rondonópolis. Ele receberia um ‘salve’ a mando de uma facção criminosa.

De acordo com o BO, uma guarnição fazia rondas pelo bairro quando avistou a vítima amarrada. Apenas uma pessoa estava no local vigiando para que a vítima não fugisse.

A vítima contou que vários elementos haviam o agredido com paus e pedras e ainda o amarraram com intuito de dar um salve. Quando a viatura se aproximou, eles fugiram do local.

O suspeito que ficou foi preso e levado à 1ª Delegacia de Polícia.