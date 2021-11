Preço da laranja supera o recorde na série histórica

O Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), avaliou os preços de cinco principais frutas em 11 centrais de abastecimento do país. Destaque para altas significativas na laranja. Já banana, a maçã, o mamão e a melancia não tiveram um comportamento uniforme.

A questão climática comprometeu a oferta e afetou a qualidade dos produtos nos últimos meses. Com isso, o alto preço da laranja superou o recorde na série histórica dos últimos dois anos em alguns mercados. O maior percentual ocorreu em Fortaleza/CE, onde a média de preço da laranja chegou a R$ 2,42, um aumento de 18,56%. Em Curitiba/PR, a elevação foi de 15,68% e a fruta é vendida em média a R$ 2,31. O terceiro maior aumento foi em São Paulo/SP, com 11,83% e preço médio de R$ 2,76.

“É importante dar acesso a esses dados das Centrais de Abastecimento, uma vez que os preços no atacado terão reflexo para o consumidor final, e com mais informações eles terão a chance de diversificar os alimentos e aliviar os custos nas compras do mês”, ressalta o superintendente de Estudos Agroalimentares e da Sociobiodiversidade da Conab, Marisson Marinho.

Na banana queda de preços na maioria dos mercados atacadistas. Menor qualidade, em decorrência das chuvas e feriados ao longo do mês, reduziram a demanda. Na maçã movimento de preços desuniforme. Oferta estável ao longo do mês, em função da possibilidade de controle por meio do uso de câmaras frias. No mamão oscilação de preços. Maior oferta da variedade papaya e o formosa com níveis mais baixos. Chuvas dificultaram o ritmo de colheita, logística de distribuição e ocasionaram o aparecimento de doenças. Por fim, na melancia preços com variações desuniformes. No geral, houve redução de 8,2% na oferta, explicada pelo pico da produção goiana no mês de setembro.

Esta edição do Boletim Prohort também mostra que outras frutas comercializadas na Ceagesp/SP se destacaram pela redução na média de preços, como o pêssego (32%), a nectarina (31%), a romã (28%), a acerola (26%), a ameixa (21%) e o limão (18%).