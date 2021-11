Prefeita lamenta morte de pet e quer leis para regular fogos de artifício

A Prefeita de Jaciara, Andréia Wagner (PSB), publicou em suas redes sociais uma manifestação contundente e emocionada sobre a morte do cãozinho Thois, ocorrida no último sábado (27). O cachorro se assustou com o barulho dos fogos disparados por torcedores e, ao tentar fugir, acabou se cortando em estilhaços de vidro. A prefeita classificou o fato como ‘revoltante’ e defendeu a adoção de leis, pela Câmara Municipal e também pela Assembleia Legislativa, visando impedir a repetição de casos assim.

A morte do cachorro ganhou repercussão após uma postagem feita pelo proprietário, também nas redes sociais. “Muito grato pelo fogos de hoje, meu cachorro gostou tanto que se cortou todo e morreu”, disse Maiki Ap, numa mensagem com fotos do cão ferido.

Em outra postagem, Maiki explicou que o cachorro era o ‘xodó’ da família e havia se tornado o melhor amigo de um bebê que ficou órfão a pouco tempo. “Ele tinha nesse pet um grande companheiro”, afirmou.

Maiki lembrou que os fogos de artifício com explosões sonoras já são proibidos por lei em muitas cidades, mas lamentou a falta de consciência de quem vende e de quem usa esses produtos. “Enquanto comerciantes tiverem esses fogos de artifícios em suas prateleiras, haverá compradores irresponsáveis que acham que precisam fazer barulho para extravasar sua alegria” lamentou.

A prefeita de Jaciara também chamou a atenção para a necessidade das pessoas se sensibilizarem com os problemas causados pelo uso desse tipo de fogos. “Quando a alegria de uns se transforma em tristeza de outros, o encanto da felicidade se dissipa como fumaça”, declarou.

Andréia Wagner adiantou que vai se reunir com o vereadores nesta semana para que seja feita uma emenda à Lei Municipal Nº 1.973, de 16 de setembro de 2020, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, que trata da proteção aos animais, acrescentando a proibição de fogos de artifícios no municípios.

Ela também pediu agilidade da Assembleia Legislativa na apreciação do Projeto de Lei Nº 449/2019, que estabelece a proibição da queima de fogos de artifícios no Estado. A medida é de autoria do presidente do Legislativo, deputado Max Russi (PSB), que também é contra esse tipo de prática.

O Projeto de Lei nº 449/2019 propõe restrição ao manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos, que emitam som de alta intensidade no estado de Mato Grosso.

Veja abaixo a íntegra da mensagem divulgada pela prefeita de Jaciara, Andréia Wagner.

“Quem me conhece sabe o quanto eu amo os animais e como os amo! Especialmente os dogs! Infelizmente, um episódio triste, absurdo, lamentável e revoltante ocorreu aqui em Jaciara e pertencia a família do senhor Maiki @maikiap .

O cachorrinho Thois, assustado com os barulhos dos fogos acabou morrendo após tentar buscar refúgio em meio ao desespero e medo.

Torço para que o projeto de lei 449/2019 de autoria do Dep. @maxrussi seja sancionado o mais rápido possível para que haja punição para esse tipo de prática que tanto amedronta nossos animais.

De nossa parte, vamos nos reunir com os vereadores para ver o que podemos fazer para que fatos lamentáveis não voltem a acontecer.

Meu mais profundo sentimento à família que perdeu o seu melhor amigo.

Deixo aqui o meu apoio e posicionamento a respeito desse tipo de prática! Mais sensatez e sensibilidade, por favor.

Quando a alegria de uns se transforma em tristeza de outros, o encanto da felicidade se dissipa como fumaça”.