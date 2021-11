Prefeito decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-prefeito Hélio Cavalcante Garcia

O Prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio e a Primeira-dama Neuma de Moraes, externam pesar pelo falecimento do ex-prefeito da cidade, Hélio Cavalcanti Garcia (89 anos), ocorrido nesta quinta-feira (11) em São Paulo (SP), onde estava internado há cerca de três meses para tratamento de saúde. O prefeito decretou luto oficial de três dias no município.

Hélio Garcia era natural de Cáceres, onde nasceu no dia 31 de janeiro de 1932 e estava radicado em Rondonópolis desde novembro de 1960.

Ele foi o quarto prefeito eleito da história de Rondonópolis e exerceu por décadas o ofício de Tabelião e Oficial do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis. Hélio Garcia também era fazendeiro/pecuarista na região do Jarudore/Poxoréo.

Garcia foi eleito o quarto prefeito da história de Rondonópolis, para um mandato ‘tampão’ de apenas três anos, pelo partido Arena-2, em 15 de novembro de 1966, e ganhou a eleição com 105 votos à frente do concorrente Antônio Júnior que concorria pela Arena-1, ainda sob o clima quente da Revolução de 1964. Hélio Garcia governou a cidade de 31 de janeiro de 1967 a 30 de janeiro de 1970.

Ele sempre foi considerado um visionário, inovador, estando sempre à frente do seu tempo, tendo por isso, contribuído muito com o início do desenvolvimento da cidade.

Como prefeito Hélio Garcia realizou o primeiro calçamento com paralelepípedo do quadrilátero central da cidade, que vivia sufocado pela poeira e foi considerado um grande avanço pra época.

Hélio Garcia também foi o responsável pela implantação da primeira rede telefônica da cidade, inaugurada em 1969 onde foram disponibilizados somente 200 aparelhos, de apenas três números de identificação.

Hélio Garcia era avô do Secretário Municipal Adjunto de Saúde, médico Gastroenterologista, Hélio Cavalcante Garcia Neto.

O corpo do ex-prefeito será cremado em São Paulo (SP), e a família já está se dirigindo para a capital paulista para os procedimentos póstumos.