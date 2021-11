Prefeito formaliza convite para que Lula visite Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) fez hoje um convite para o que o ex-presidente Lula (PT) visite Rondonópolis. A sugestão foi feita ao deputado Lúdio Cabral e outras lideranças petistas durante encontro ocorrido na manhã desta segunda-feira.

“O padre Lothar ensina que a gente tem que aprender a pedir e também a agradecer. Acho que é muito importante uma vinda dele aqui para podermos os investimentos que o município recebeu em todas as áreas. Milhares de famílias estão assentadas na zona rural e na zona urbana de Rondonópolis graças ao trabalho do presidente Lula e da presidente Dilma – que foi cassada de forma injusta, foi um golpe”, declarou José Carlos do Pátio.

O prefeito comparou os investimentos ocorridos nos governos petistas com a situação atual e voltou a reclamar da falta de investimentos do governo federal.

“Hoje não temos uma política habitacional. Mesmo assim, com recursos do próprio município, vamos assentar 4 mil famílias em lotes urbanizados até o final do ano. Já começamos a fazer isso com os 500 lotes urbanizados lá no Maria Amélia”, afirmou.

Durante o encontro José Carlos e Lúdio analisaram também os cenários políticos no estado e no país.

Ao ser indagado pela reportagem se o convite feito à Lula seria uma forma de tornar mais explícito o apoio já declarado ao ex-presidente, José Carlos afirmou que deseja ampliar o debate sobre os projetos para o país.

“Esse é um debate que precisamos fazer de forma aberta e clara. Precisamos ir para a discussão das ideias e Rondonópolis vai fazer esse debate sim. Não dá mais para aceitar a fila do osso”, concluiu.

Lúdio Cabral e as lideranças petistas que participaram da reunião agradeceram ao prefeito e disseram que levarão o convite ao ex-presidente Lula.