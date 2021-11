Prefeito repassa recurso ao Rotary para aquisição de equipamentos de mobilidade

O Prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio esteve na noite desta quarta-feira (10) na sede do Rotary Club da Vila Operária, onde foi recebido pelo presidente Dalécio Aparecido Rosa e demais integrantes, para fazer a entrega oficial de um recurso municipal da ordem de R$ 20 mil, destinados a aquisição de aparelhos ortopédicos que contemplem pessoas carentes com mobilidade reduzida.

Na verdade o projeto Banco Cadeira de Rodas do Rotary Club de Rondonópolis – Distrito de Vila Operária existe há cerca de 13 anos na cidade e vem desenvolvendo um importante trabalho social de ajuda a pessoas carentes, principalmente aquelas com problemas de mobilidade, quer sejam acidentadas ou ainda detentoras de problemas congênitos ou pós-cirúrgicos, que não têm condições de adquirir equipamentos ortopédicos, como cadeiras de rodas, de banho, andadores, e muletas entre outros.

Conforme informações repassadas pelo presidente Dalécio Rosa, essa é a segunda vez que o prefeito José Carlos do Pátio contempla o Rotary da Vila Operária com valores para apoiar o trabalho da instituição e o recurso repassado pela Prefeitura foi suficiente para adquirir um total de 69 equipamentos, sendo: 33 cadeiras de rodas, 21 cadeiras de banho, 10 muletas e 5 andadores.

O presidente explicou ainda que como a instituição distribui os equipamentos: “assim que os interessados entram em contato conosco requisitando um equipamento, nós fazemos uma triagem e todo um levantamento social e financeiro da pessoa em questão, incluindo visita de confirmação ao local (residência do interessado) para que esses aparelhos cheguem realmente àquelas pessoas de baixa renda que mais precisam e não tem condições de adquiri-los”.

E prosseguiu dizendo que “o prefeito sabendo da seriedade do nosso trabalho e da necessidade dessa parcela da sociedade mais carente, mais uma vez, ao o procurarmos, ele prontamente nos atendeu e com autorização da Câmara Municipal, efetuou esse repasse para o nosso clube, mostrando mais uma vez ser solidário, principalmente para com as pessoas mais necessitadas. Nós somos inteiramente gratos a ele por mais uma vez fazermos essa parceria, a qual ele promete continuar, pois sabe da seriedade e necessidade desse trabalho social”, externou Dalécio.

OLHAR SOCIAL

Tendo como principal legado de sua gestão o olhar social mais atento às necessidades e demandas da população mais carente, principalmente por intermédio das parcerias firmadas com instituições e organizações sociais beneficentes sem fins lucrativos, Pátio externou a importância dessas parcerias: “eu acho que a gente tem que trabalhar com os clubes organizados e temos visto um trabalho maravilhoso dos Clubes do Rotary, da Maçonaria, do Lions Club, da Apae, do Lar dos Idosos, do Lar Cristão, do Recanto Fraterno, do Recanto dos Idosos, e da Casa Esperança que são entidades que cumprem um papel importante e colaboram muito conosco. Elas são fundamentais! E nós temos feito a nossa parte. Então é preciso lembrar que na nossa gestão nós praticamente dobramos os recursos repassados para essas entidades; por exemplo, tem entidades que recebiam entre R$ 4 mil e R$ 5 mil mensais e, hoje, recebem R$20 mil por mês. Então, na figura do Rotary, eu agradeço a todas as entidades que estão cumprindo esse papel social importante para a nossa sociedade”, destacou o Prefeito.