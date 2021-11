Prefeitura alerta população para procurar unidades de Saúde dos bairros

Descentralizar a saúde e desafogar o atendimento da UPA, esse é o objetivo das unidades de atendimento no chamado terceiro turno, em Rondonópolis. Porém, de acordo com o secretário-adjunto de saúde do município, Hélio Garcia Neto esse benefício não está sendo bem aproveitado pela população.

“Investimentos alto para abrir as quatro unidades no período da noite e o movimento está baixíssimo. Por outro lado, a UPA tem registrado aumento no número de atendimentos que poderiam ocorrer nos bairros, bem perto de casa”, comentou.

Quatro bairros da cidade voltaram a oferecer esse serviço, após a desativação das unidades Sentinela, que acontece as 18h até a meia-noite.

Ainda segundo o secretário, vários dos casos atendidos na UPA poderiam ser resolvidos nos bairros “Muitos casos que estão sendo atendidos na UPA poderiam tranquilamente passar pela equipe médica que está de plantão no terceiro turno” pontuou.

Atualmente estão de portas abertas no período noturno os postos de saúde dos bairros Vila Olinda, Cidade de Deus, Vila Rica e também a Policlínica da Vila Itamaraty.