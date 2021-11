Prefeitura de Rondonópolis confirma Alfredo de Castro II com 2 mil lotes para famílias carentes

A Prefeitura de Rondonópolis vai abrir ainda este ano o loteamento Alfredo de Castro II, com a distribuição de dois mil lotes para famílias de baixa renda. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (11) pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD) após reunião com o representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), o deputado Sebastião Rezende (PSC) e secretários municipais.

O município já recebeu as licenças da SEMA e informou que o loteamento terá toda a infraestrutura. Os lotes serão entregues prioritariamente para ribeirinhos e famílias de baixa renda já cadastradas em programas sociais e que nunca tiveram um imóvel.

José Carlos do Pátio disse que com esse novo investimento vai praticamente zerar o contingente de pessoas que ainda vivem em situação de risco nas margens de rios no município. Ele também destacou que tudo está sendo com recursos do município.

“Nos governos dos presidentes Lula e Dilma recebemos recursos para 12 mil casas. Nessa gestão não consegui ainda, mas com recursos próprios vou dar o terreno urbanizado para o trabalhador. Vamos entregar 1,5 mil apartamentos (no Celina Bezerra), graças a retomada das obras que estavam paradas há anos, já entregamos 500 lotes no Maria Amélia e agora estes 1,5 mil lotes no Alfredo de Castro II. Até o fim do ano vamos assentar 4 mil famílias que nunca tiveram um lar para morar”, comemorou.

O prefeito também agradeceu o empenho dos secretários municipais, do deputado estadual Sebastião Rezende, da SEMA e da Câmara Municipal. Conforme ele, a ação conjunta é fundamental para o enfrentamento do déficit habitacional no município.