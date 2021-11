Prefeitura autoriza funcionamento do comércio até às 3h da manhã e flexibiliza ocupação

A Prefeitura de Rondonópolis publicou hoje (04) um decreto com várias mudanças nas restrições impostas como forma de prevenção à Covid-19. As alterações foram divulgadas logo após reunião do Comitê Gestor de Crise e, em sua maioria, atendem reivindicações feitas ao prefeito por lideranças políticas e empresariais, conforme divulgado anteriormente pelo AGORA MT.

A principal mudança é a ampliação do horário de funcionamento, que agora vai até às 3h da manhã, inclusive aos finais de semana. Antes, as atividades eram permitidas até a meia-noite.

O novo horário vale para todos os estabelecimentos, incluindo supermercados, bares e restaurantes, igrejas e casas de eventos.

O toque de recolher ficará restrito ao período das 03h até as 05h, sem afetar trabalhadores e consumidores de serviços considerados essenciais.

O município também atendeu as reivindicações relacionadas ao público máximo em eventos. À partir de agora, será permitida a ocupação de até 50% em eventos que ofereçam assentos, sem limitação de público.

Já nos eventos em que as pessoas ficam de pé, será permitida a ocupação de 40% da capacidade com no máximo 2 mil pessoas.

Conforme o decreto, shopping, pizzarias, conveniências, bares, restaurantes e congêneres, e também as igrejas estão autorizadas a funcionar com 50% da ocupação, todos os dias da semana

As alterações entram em vigor à partir da zero hora desta sexta-feira (05)

UTIs

Durante a reunião do Comitê Gestor de Crise o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, também anunciou a desativação dos 10 leitos que eram destinados exclusivamente ao atendimento de pessoas com Covid-19. Todos serão transformados em UTI Geral.

“Continuaremos com a enfermaria e com o box de emergência exclusivos para pacientes com Covid, mas os leitos de UTI serão abertos para todos os pacientes. Isso vai dar um ganho importante para a saúde pública”, disse o secretário.