Prefeitura de Juscimeira vai comemorar 42 anos de emancipação

Prestes a completar 42 anos de emancipação política, no dia 10 de dezembro, a cidade de Juscimeira, na região sul de Mato Grosso, tem passado por transformações em sua infraestrutura. O foco está na melhoria da qualidade de vida dos seus cerca de 12 mil habitantes. Turismo, agricultura familiar e agroindústria estão entre as principais atividades econômicas.

De acordo com o prefeito Moisés do Santos (DEM), parcerias com o Governo do Estado, Associação Mato-grossense dos Municípios e parlamentares estaduais têm possibilitado o asfaltamento das principais ruas do município facilitando a circulação urbana e o acesso aos atrativos naturais, como a Cachoeira da Prata e o Lago de São Lourenço.

Juscimeira é conhecida com a Capital das Águas Termais, portanto o turismo está entre as principais fontes de renda.

“Buscamos parcerias com a AMM e com o Governo e estamos preparando nossa cidade para crescer cada vez mais. Há investimentos em infraestrutura urbana, saúde, educação e na geração de emprego e renda através da atração de novas indústrias e do fomento da atividade turística, nosso maior potencial”, disse o prefeito.

“Trouxemos para cá a empresa Natter, dona de uma fábrica de fertilizantes agrícolas e que tem projetos para instalação de um frigorífico de pescado e de uma fábrica de ração nos próximos anos. Isso significa emprego e renda para nosso povo. Também, investimos em moradia com a construção e novos loteamentos e contamos com o apoio dos nossos deputados estaduais na destinação de emendas parlamentares para várias áreas”, completou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), representa a região e como empresário aposta no potencial econômico local.

“Juscimeira faz parte da minha história política, tenho amigos, parentes e invisto na cidade, como empresário. Como político, tive a oportunidade de trabalhar muito pelo município, seja no social, turismo, educação e diversas outras áreas. Vamos seguir desenvolvendo políticas públicas, para que possamos potencializar Juscimeira ainda mais”, disse presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi.

Festa de Aniversário

O bom resultado da vacinação contra a covid-19 permite que a prefeitura comemore os 42 anos da cidade. Com apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, o município vai realizar dois dias de festa com shows de artistas locais e nacionais, como a cantora Fernanda Leite e o grupo de pagode Raça Negra.

O cardápio de atrações traz ainda muita música eletrônica com DJs, pagode com o grupo A Resenha e música sertaneja com Geandro Moura e Marcos Brasil Filho.

Das 8.337 doses de vacinas enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), voltadas para a primeira aplicação, 8.223 foram usadas. Significa dizer que 98,6% da população elegível tomou a vacina. Melhor que isso, 73,9% da população completou o ciclo vacina com a segunda dose ou a dose única.

O uso de máscaras continua obrigatório mesmo em locais abertos e será cobrado durante a festa que será realizada na Praça de Eventos do município, sempre das 19h às 2h, com ingresso social: 1 quilo de alimento não perecível. O local terá plataformas com álcool em gel para a população.

“Estamos tomando todos os cuidados necessários para que nossa população possa comemorar e, confraternizar toda segurança. Depois de quase dois anos de pandemia, de tantas perdas, tomamos todas as medidas necessárias para que possamos levar um pouco de alegria para nossa gente”, disse o prefeito Móises dos Santos.

“Tenho um carinho imenso por essa cidade e toda região. Nesta data tão importante desejo a toda população cada vez mais realizações e que o município continue a prosperar. Parabéns Juscimeira”, disse o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho.

SERVIÇO

Evento: Aniversário de Juscimeira – 42 anos

Local: Parça de Eventos / Data e Horário: 9 e 10 de dezembro, das 19h às 2h

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível

PROGRAMAÇÃO

09/12 (quinta-feira)

19h30 às 20h20 – DJ

20h30 às 22h – A Resenha

22h30 às 23h40 – Geandro Moura

23h40 às 0h – Discurso de autoridades seguido de show pirotécnico (fogos)

00h15 às 2h – Raça Negra

10/12 (sexta-feira)

20h às 20h30 – DJ

20h30 às 22h15 – Fernanda Leite

22h30 às 0h45 – Marcos Brasil Filho

0h45 às 2h – Geandro Moura