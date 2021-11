Prefeitura de Rondonópolis abrirá mutirão para negociação de dívidas na segunda-feira

A Prefeitura de Rondonópolis vai iniciar na próxima segunda-feira (22) mais uma edição do mutirão de negociação fiscal, também conhecido como Refis. Os contribuintes com débitos poderão acertar as pendências com descontos de até 80% em juros e multas. O mutirão segue até o dia 20 de dezembro e a realização foi aprovada na sessão ordinária de ontem da Câmara Municipal.

O projeto tramitou em regime de urgência e a Mesa Diretora chegou a convocar uma sessão extraordinária para cumprir as duas votações exigidas neste caso pela lei orgânica do município. Nas duas sessões a aprovação foi unânime.

“Este mutirão abre uma oportunidade para os contribuintes que enfrentaram dificuldades durante a pandemia e terão agora condições facilitadas para regularizar os débitos com o município. Agradecer o apoio de todos os vereadores, pelo espírito republicano e pelo compromisso com a governabilidade e com os interesses dos cidadãos rondonopolitanos”, disse o vereador e líder do prefeito na Câmara, Reginaldo Santos.

Conforme o projeto aprovado ontem, os contribuintes que decidirem pagar os débitos à vista terão desconto de até 80% em multas e juros. É possível também dividir o pagamento em até seis parcelas, mas neste caso a redução será de 30%.

Podem ser renegociados débitos referentes ao IPTU, ISSQN, alvarás, contribuição de melhoria, multas emitidas pelo Procon e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também execuções de títulos extrajudiciais decorrentes de cheques.