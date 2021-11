Prefeitura encerra mais um mutirão e Pátio faz balanço positivo

Prefeitura de Rondonópolis encerrou neste sábado (13), na Escola Municipal João Evangelista o mutirão de serviços na região do Jardim Morumbi. A ação contou com a participação de todas as Secretarias Municipais, da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) e do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear).



No local compareceu o prefeito José Carlos do Pátio, assessores, vereadores, secretários municipais, além, de grande quantidade de moradores da região que foram privilegiados, com alto exame no local, doação de mudas de Ypê e árvores frutíferas, entre outras atividades.



“Esses mutirões estão sendo muito positivos, nesta região mais de 60% não tinha rede de esgoto e foi finalizado com 100% de rede de esgoto e de asfalto, a população está recebendo escritura e os postos de saúde e escolas estão sendo todos reformados” ressaltou o prefeito José Carlos do Pátio.

Ainda durante o mutirão, Pátio destacou que seu intuito é urbanizar a cidade, deixar o munícipio mais alegre e afirmou que vai instalar mais praças de lazer na cidade em poucos dias.