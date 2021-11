Prefeitura de Rondonópolis resiste à pressão por fim de restrições

Nesta semana Cuiabá e também Jaciara suspenderam a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A medida faz parte de um movimento de flexibilização em curso em várias cidades onde a campanha de vacinação avançou e houve redução de óbitos e de novos casos de Covid-19.

Este movimento é acompanhado com atenção por vários setores que vem pressionando a Prefeitura de Rondonópolis a seguir o mesmo caminho. Eles avaliam que a cidade já reúne condições para dispensar a maior parte das restrições impostas para conter a pandemia.

Eles alegam que a cidade está há várias semanas sem registro de óbitos por Covid-19 e que a incidência de novos casos despencou. Além disso, destacam que as campanhas de imunização seguem com resultados tão bons que o município até recebeu um prêmio do Governo do Estado.

Até agora não há sinais de que a pressão tem funcionado. Ao contrário, em declarações à imprensa tanto o prefeito José Carlos do Pátio (SD) como o secretário Vinicius Amoroso disseram que a nova onda de Covid-19 na Europa e a insistência de um grupo de rondonopolitanos que insiste em não se vacinar justificam as restrições – entre elas a exigência do comprovante de vacinas para ingresso em locais públicos com capacidade para mais de 50 pessoas.

Vale dizer que, apesar do discurso duro em público, nos bastidores as autoridades municipais informam que continuam monitorando os números, inclusive das outras cidades, e pode haver mudanças.

“Ninguém impõe restrições por prazer, se os dados nos trouxerem segurança haverá flexibilização”, afirmam.