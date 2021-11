Prefeitura enviará técnicos à Câmara para discutir mudanças na zona urbana

Técnicos da Prefeitura vão se reunir com vereadores na manhã desta quarta-feira (03) para esclarecer dúvidas sobre o projeto que altera os limites da zona urbana do município. A proposta, de autoria do Executivo, chegou à Câmara na semana passada e está tramitando na forma regimental (sem urgência).

A mudança nos limites da zona urbana pode afetar a cobrança de impostos e também as autorizações para o exercício de atividades econômicas. Na reunião de amanhã, os técnicos devem apresentar o mapeamento com os novos limites e também detalhar os objetivos da mudança.

“É um projeto de características técnicas e que, por isso mesmo, exige um estudo maior. Com esta reunião queremos aprofundar a discussão e abrir o diálogo”, disse o vereador Reginaldo Santos, que é líder do prefeito na Câmara e foi o autor do convite aos técnicos da Prefeitura.

Conforme Reginaldo os vereadores já receberam cópias e o conteúdo do projeto também está sob análise das Comissões Legislativas, que devem emitir parecer prévio sobre a matéria.

Reginaldo disse ainda que este projeto faz parte de uma série de medidas que deverão ser discutidas pela Câmara e pelo Executivo, visando organizar o desenvolvimento do município nos próximos anos.

O encontro dos vereadores e os técnicos do município ocorrerá dentro da reunião da ‘Ordem do Dia’, que devido ao feriado será realizada nesta quarta-feira, à partir das 09 horas da manhã.