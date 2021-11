Presidente Bolsonaro lamenta a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), lamentou publicamente a morte da cantora Marília Mendonça em uma série de postagens no Twitter. A artista estava a bordo de um avião bimotor que caiu no município de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, em uma região de cachoeira. Além dela, morreram o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copilto do avião, que ainda não tiveram os nomes divulgados.

Marília era uma das artistas mais importantes da música sertaneja universitária. Ela morreu aos 26 anos e deixa um filho de 2 anos.

“O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós”, disse.

“O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções”, afirmou o mandatário.

“Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte a todos”, completou.

Outras autoridades

Parlamentares, ministros de Estado e personalidades da política também lamentaram a morte da cantora. Pelas redes sociais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a perda para o Brasil: “Que notícia triste. Tragédia! Não dá pra acreditar. Tão jovem, talentosa e cheia de vida. Marília Mendonça é um fenômeno e será eterna. O Brasil está em luto. Que Deus possa dar conforto aos familiares de Marília e das outras vítimas do acidente”, disse.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD-RS), afirmou que a perda entristece o país. “A perda precoce de um jovem talento como Marília Mendonça choca e entristece todo um país. Nosso abraço e oração para que Deus dê força aos familiares e amigos e conforte os seus corações, assim como dos que sofrem com a perda dos outros passageiros que a acompanhavam”, comentou.

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Marília deixa um legado forte no mundo artístico. “A rainha da sofrência, Marília Mendonça, sempre foi uma voz e presença de alegria e simpatia. Isso vai ficar sempre no coração e nas memórias de todos nós, fãs dela — como eu”, afirmou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também comentou a tragédia: “Expresso meus profundos sentimentos aos familiares, aos milhares de fãs e aos amigos da artista”.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro utilizou as redes sociais para confortar fãs e familiares. "Triste a morte precoce de Marília Mendonça e de outros passageiros em acidente de avião. Era uma pessoa querida pelo povo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todas as vítimas", declarou.

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Marília deixa um legado forte no mundo artístico. “A rainha da sofrência, Marília Mendonça, sempre foi uma voz e presença de alegria e simpatia. Isso vai ficar sempre no coração e nas memórias de todos nós, fãs dela — como eu”, afirmou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também comentou a tragédia: “Expresso meus profundos sentimentos aos familiares, aos milhares de fãs e aos amigos da artista”.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro utilizou as redes sociais para confortar fãs e familiares. “Triste a morte precoce de Marília Mendonça e de outros passageiros em acidente de avião. Era uma pessoa querida pelo povo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todas as vítimas”, declarou.