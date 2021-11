Presidente do PL tem carta branca para acertar filiação de Bolsonaro

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, tem carta branca para conduzir as negociações visando a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. A decisão foi tomada em conjunto pelos presidentes dos 27 diretórios estaduais e do Distrito Federal, realizada na tarde desta quarta-feira (17) em Brasília.

O senador Wellington Fagundes, presidente do PL em Mato Grosso, participou da reunião e disse que a conversa com as lideranças partidárias foi tranquila. Ele usou a metáfora do ‘casamento’ para dizer que a legenda está pronta para receber Bolsonaro.

“Temos o que mais o presidente precisa para o sucesso dessa união: uma casa pronta, mobiliada e limpa. Todos estão, de forma harmônica, entendendo que é bom para o PL e é bom para o Brasil que o presidente se filie e dispute a reeleição no nosso partido”, declarou.

Em entrevista à Globo News, Wellington foi indagado sobre o efeito da filiação nos estados e particularmente em São Paulo, onde lideranças do PL discutem apoio a um aliado do atual governador João Dória (PSDB). Esta situação foi apontada por Bolsonaro como um das entraves à filiação.

“Não tem até agora nenhuma voz que saiu de forma rebelde, mesmo que no seu estado tenha alguma dificuldade. Pode ocorrer de alguém ter de sair do PL. Mas, dado ao respeito ao partido e a essa construção que sempre fizemos de forma democrática, temos certeza que vamos entregar essa candidatura ao Brasil”.

“Sabemos a importância de São Paulo e o presidente Valdemar, que é de lá, tem agora ampla autonomia para conduzir essa questão da melhor forma possível. O diretório nacional estará junto e faremos o máximo para que o presidente Bolsonaro possa ter também o melhor palanque em São Paulo”, declarou Wellington.

O senador Jorginho Melo, presidente do PL em Santa Catarina, também falou em nome dos dirigentes liberais e reafirmou a unidade do partido. “Todo mundo vai receber o presidente de braços abertos. O apoio do partido será para o presidente Bolsonaro e não haverá nenhum governador ou senador que não esteja alinhado com este projeto”, ressaltou.

OTIMISMO

Os dirigentes do PL explicaram que daqui para frente os entendimentos ocorrerão diariamente entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. O presidente da República já afirmou que pretende definir a questão da filiação ainda neste ano e no PL a expectativa é de que isso ocorra neste mês de novembro.

“Se possível queremos que seja ainda no dia 22, que é uma data emblemática por ser o número do partido. Vamos trabalhar por isso”, revelou Wellington.

O senador mato-grossense disse ainda que o PL tem hoje a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados, tem quatro senadores de estados importantes e poderá aumentar bastante sua bancada parlamentar com a filiação de Bolsonaro. Ele também demonstrou otimismo em relação à recuperação da economia e a melhora das avaliações do governo.

“Acreditamos muito no trabalho feito pelo presidente Bolsonaro, afinal de contas o mundo todo sofreu com a pandemia e aqui o presidente está conseguindo colocar o país numa situação de normalidade. Hoje temos a tranquilidade de dizer que a pandemia está vencida. O Brasil não só está vacinando, como conquistou o maior índice de vacinação do mundo e neste mês de novembro já vamos aplicar a primeira vacina 100% brasileira. Isso tudo traz mais certeza na retomada da economia no ano que vem”, avaliou.