PRF apreende cloridrato de cocaína em Rondonópolis

Duas pessoas foram detidas e 15 tabletes de cloridrato de cocaína apreendida nesta segunda-feira (29), na BR-364, em Rondonópolis-MT.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava policiamento no Km 211 e um veículo Fox foi parado, nele havia um casal e uma criança.

O casal de imediato ficou bastante nervoso com os questionamentos dos policiais e se contradiziam nas respostas, foi então realizado uma busca no interior do veículo e com o auxílio de um cão farejador foi localizado a maior parte da droga no porta-malas e também no interior do banco traseiro.

Após encontrada o entorpecente, os suspeitos confessaram que pegaram a droga em Cuiabá e receberiam R$15 mil para entregar no estado de Tocantins.

Diante das circunstâncias, eles foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal, não foi informado aos cuidados de quem a criança ficaria.