PRF inicia nesta sexta a Operação Proclamação da República 2021

Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (12) a Operação Proclamação da República 2021. O somatório dos esforços e ações estratégicas durante o feriado tem finalidade preventiva. Os resultados são revelados em dados positivos, como na redução do índice de acidentes graves, mortes e feridos apresentados do balanço final da Operação de Finados 2021 e da Operação Nossa Senhora Aparecida.

A data que comemora a Proclamação da República no Brasil, na qual adotou-se o sistema de governo Presidencialista no país, está conjugada ao final de semana promovendo um feriado prolongado. Nessas ocasiões, existe um aumento relevante no fluxo de veículos que circulam pelas rodovias federais em todo o país, assim como a circulação de ônibus de passageiros.

Com intuito de garantir a fluidez do trânsito e a segurança, a instituição reforçará o policiamento ostensivo em locais e horários identificados como de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A PRF também contará com equipes voltadas para ações de “Educação para o Trânsito”, que são ações destinadas a proporcionar oportunidades de reflexão visando mudanças comportamentais para humanização do trânsito.

Balanço Final

O Balanço final da Operação Proclamação da República 2021 será divulgado às 11h de terça-feira (16/11), através do canal oficial do youtube da PRF. Para fins de comparação de resultados, fica definido o período de 15 a 18 de novembro de 2019.

Restrição de tráfego

Sexta-feira (12/11/2021): 16:00 às 22:00;

Sábado (13/11/2021): 06:00 às 12:00;

Segunda (15/11/2021): 16:00 às 22:00.

A proibição é referente ao trânsito de Veículos ou Combinações de Veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE) e abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples.

Em entrevista, inspetor Donizete Aparecido, chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis, fala como será o trabalho de fiscalização na região sul de Mato Grosso.