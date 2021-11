Primavera do Leste sediará Raquete de Ouro na próxima semana

O torneio Raquete de Ouro Open de Tênis será realizado na próxima semana, de terça-feira (16) até domingo (21.11), válido como 12ª etapa do Circuito Mato-grossense de Tênis, na academia Ace Tênis, em Primavera do Leste. E trata-se do penúltimo torneio do ano e a última oportunidade para os tenistas adquirirem pontos classificatórios para o Master 2021.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa, o período de inscrições foi encerrado em menos de 48 horas, pois a quantidade de inscritos alcançou rapidamente o limite de capacidade da academia-sede. Segundo ele, a previsão era de terminar o período de inscrições na próxima sexta-feira, mas os dois primeiros dias foram suficientes para lotar.

“O Raquete de Ouro será o último torneio aberto do ano. No total, teremos treze torneios em 2021, sendo doze abertos, que são livres à participação de todos, e um último, chamado Master, exclusivo aos tenistas classificados. Eles competem o ano todo, ganham pontos pelos resultados, acumulam esses pontos no ranking e, ao final dos torneios abertos, os oito melhor ranqueados de cada categoria se classificam para disputar o Master.”, conta o presidente, Rivaldo Barbosa.

Para o diretor do torneio, Pedro Nunes, encerrar as inscrições em menos de 48 horas após abertas, é um grande indicativo do sucesso do torneio. Segundo ele, demonstra a aceitação do público em relação aos eventos na Ace Tênis. E, ele explica, a limitação de 125 inscritos ocorre por causa da sede possuir apenas quatro quadras e, dessa forma, a limitação garante a boa organização do evento.

“Nos surpreendeu receber tantas inscrições em tão pouco tempo. Essa situação nos faz acreditar num retrospecto de bons eventos. Os tenistas devem ter apreciado bastante as edições anteriores e, por isso, se inscreveram tão logo foram abertas as inscrições. Isso nos deixa muito felizes. Além disso, o torneio conta com o patrocínio de quem acredita no esporte”, diz o diretor, Pedro Nunes.

Patrocinadores

O Sistema de Cooperativas de Crédito – Sicoob, a Construtora e Imobiliária Cosentino, a Agrícola JA, a Vidraçaria Personal, o CPN Postos e Serviços, a Dra.Tatiana Battaglini Dermatologia, a Cíntia Decor – Loja de Decoração, a Nova Província Corretora de Seguros e a Prefeitura Municipal (Semesp) são patrocinadoras do torneio Raque de Ouro.

“Sabemos o quanto está difícil a situação econômica do país. Já não era fácil conseguir patrocinadores antes da pandemia e agora está mais complicado. Muitas empresas estão passando por dificuldades por causa da pandemia e nós sabemos disso. Por isso, somos ainda mais agradecidos às empresas que podem investir e acreditam no esporte como promotor de saúde pública e um canal de comunicação com o público. Obrigado!”, agradece o diretor, Pedro.

Ranking

Pietra Nunes, de 14 anos, representante de Primavera do Leste, filha de Pedro Nunes, está na nona posição do ranking estadual e tentará, neste último torneio aberto, ganhar os pontos necessários para garantir uma das oito vagas para o Master 2021. E, para atingir esse fim, precisará superar forte concorrência na chave da 1ª Classe Feminina, a categoria feminina de maior nível técnico.

Dentre suas concorrentes, está a primeira colocada do ranking 2021 e campeã do ranking 2020, Carolina Beltramin, que detém o favoritismo e estará na defesa da manutenção do título de campeã. Além dela, Pietra precisará vencer a veterana e campeã do ranking de 2015, Maria do Carmo Mendes. No entanto, Pietra vêm aquecida de uma temporada de torneios sul-americanos e pode surpreendê-las. Essa será sua última chance para garantir pontos para o Master.

Calendário

13ª Etapa Master (close) – 29.11 a 05.12, no Cuiabá Tênis Clube, em Cuiabá.

Administração

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) gere a prática das modalidades esportivas Tênis e Beach Tennis em Mato Grosso. E a diretoria (2018-2022) é composta pelo presidente, Rivaldo Barbosa, vice-presidente técnico, Bruno França, vice-presidente administrativo e de finanças, Maria do Carmo Mendes, vice-presidente de relações esportivas, Joílson Borges e pelo diretor de Beach Tennis, Adalberto Bião Neto. Com sede, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá.