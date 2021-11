Primeira-dama Virginia Mendes presenteia príncipe Charles com rede das redeiras

Após a reunião entre o governador Mauro Mendes e o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, a primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, presenteou a realeza com uma rede artesanal produzida pelas redeiras da comunidade Limpo Grande, em Várzea Grande. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (04.11), no Kelvingrove Art Gallery and Museum, em Glasgow, na Escócia.

Muito admirado, o príncipe Charles agradeceu pelo presente e registrou uma foto com a primeira-dama e o governador de Mato Grosso.

“É uma honra poder presentear uma pessoa tão importante como o príncipe Charles, ainda mais com algo que mostre como é bela a nossa arte e a nossa cultura mato-grossense. Estou muito feliz que ele tenha gostado. Agora, o nosso artesanato estará dentro da residência real”, disse Virginia Mendes.

Na reunião com o principe Charles, o governo Mauro Mendes apresentou as ações e as estratégias do Governo de Mato Grosso em relação à preservação ambiental e redução de emissões de carbono. O encontro faz parte da agenda do governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP-26).