Proprietário de bar é detido por servir bebida alcoólica para adolescentes

O proprietário de um bar foi detido pela Polícia Militar (PM) durante operação de saturação e abordagens à pessoas e estabelecimentos comerciais na madrugada desta segunda-feira (15), no Centro, em Jaciara (MT). Ele deve responder por corrupção de menores e servir bebida alcoólica a menor de 18 anos.

Durante revista no local foi localizado no chão do estabelecimento dois pinos de plástico contendo uma substância aparentando ser cocaína, como também, foi verificado a presença de dois menores de idade de 17 anos.

Um dos menores estava acompanhado da prima de 22 anos, já o segundo adolescente estava sozinho no local.

Ambos os adolescentes relataram que ingeriram bebidas alcoólicas no local. O proprietário do estabelecimento foi encaminhado até a Delegacia por permitir a entrada dos adolescentes no estabelecimento e permitir o consumo de bebidas alcoólicas.

O Boletim de Ocorrência foi registrado para as providências cabíveis.