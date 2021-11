Rainha Elizabeth 2ª volta a aparecer em público após ausência

A rainha Elizabeth 2ª, de 95 anos, deu as boas-vindas ao chefe do Exército britânico Nicholas Carter nesta quarta-feira(17), na primeira aparição pública desde sua ausência em uma cerimônia oficial no domingo (14).

“Sua majestade recebeu o general Sir Nicholas Carter no Castelo de Windsor hoje”, informou o Palácio de Buckingham em um breve comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Imagens do encontro mostram a rainha em pé com um vestido florido. Ela conversa com o oficial uniformizado, que está prestes a deixar seu posto.

O estado de saúde da soberana, que reina há quase 70 anos, é motivo de preocupação. Os médicos recomendaram que ela fizesse repouso e, no fim de outubro, a rainha passou uma noite no hospital.

Elizabeth 2ª reapareceria em público no domingo, quando deveria assistir, de uma varanda, a uma cerimônia em homenagem às vítimas das guerras.

Sua participação foi, no entanto, cancelada no último minuto, devido a uma dor nas costas.

Muito ocupada no início de outubro, a rainha teve sua agenda reduzida consideravelmente.

Elizabeth 2ª cancelou sua viagem à COP26, em Glasgow (Escócia), onde os príncipes Charles e William representaram a família real, além de uma visita à Irlanda do Norte.

Desde então, vem fazendo audiências por videoconferência.