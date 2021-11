Rondonópolis amplia restrições e cobrará ‘passaporte da vacina’ de turistas

A Prefeitura de Rondonópolis decidiu acatar integralmente as orientações definidas na reunião realizada hoje(26) pelo Comitê Gestor de Crise da Pandemia de Covid-19. Além de manter restrições como o uso obrigatório de máscaras em locais abertos e fechados, o município vai reduzir o horário de funcionamento de atividades comerciais e aumentará a fiscalização sobre as pessoas que visitarem a cidade.

Os estabelecimentos que operam no período noturno agora terão de cessar as atividades às duas horas da manhã, uma hora antes do permitido anteriormente. Após esse horário e até às cinco horas da manhã vai vigorar o toque de recolher, com circulação permitida apenas de trabalhadores de serviços essenciais ou de quem comprovar a necessidade de sair às ruas.

Também continuam mantidas as restrições relacionadas à participação de público em eventos de livre circulação, que poderão reunir no máximo duas mil pessoas e sem ultrapassar 50% da capacidade máxima de ocupação do local. Os eventos em que as pessoas permanecerem sentadas ou tiverem espaço delimitado podem reunir mais de duas mil pessoas, mas respeitando o limite de 50% da capacidade.

Estas regras valem também para shows e eventos programados para celebrar as festas de fim de ano. Segundo o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, o objetivo é evitar uma nova onda de Covid-19.

‘O momento exige de nós regras mais rígidas. Essas medidas visam manter a tranquilidade que o município vive, sem o risco de aumento de casos. A gente percebe que outros estados e também cidades aqui de Mato Grosso já começam a enfrentar problema de crescimento da pandemia”, alerta.

PASSAPORTE E TURISTAS

O secretário também ressaltou que está mantida a exigência de apresentação do comprovante de vacinas para ingresso em estabelecimentos públicos e privados. Conforme ele, haverá também um aumento da fiscalização para garantir o cumprimento dessa norma entre turistas e pessoas que pretendem visitar a cidade neste fim de ano.

“Vamos começar também a exigir (o passaporte) de forma mais firme em hotéis e pousadas e a todos que chegarem a cidade por via aérea (aeroporto) e rodoviária. Muita gente viaja para celebrar o fim de ano e tomaremos os cuidados para que isso não afete o equilíbrio aqui em Rondonópolis’, declarou.

O passaporte também será exigido de caminhoneiros. “Eles poderão apresentar exame de PCR negativo. Se quiserem ficar aqui e ainda não forem imunizados deverão tomar a vacina”.

Vinicius Amoroso pediu a compreensão de todos e ressaltou que é preciso ter cautela para manter a Covid-19 sob controle. Conforme ele, a fiscalização continuará sendo feita pela Vigilância Sanitária, em parceria com o GASP e a Polícia Militar.

“Vamos exigir o cumprimento do que está no decreto. Mas o ideal é que todos tenham consciência e nos ajudem a garantir que Rondonópolis continue vencendo a pandemia”, declarou.