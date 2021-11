Rondonópolis completa 35 dias seguidos sem mortes por Covid

Rondonópolis (MT) já ultrapassou um mês sem nenhuma morte registrada pela Covid-19. Os últimos dados do Boletim Epidemiológico divulgados pela Prefeitura nesta quarta-feira (17) mostram que a cidade completa 35 dias seguidos sem casos de mortes pela doença.

A cidade segue com a classificação de risco baixo.

O relatório mostra ainda que os casos positivos, bem como as internações tanto em leitos de enfermaria como de UTI, continuam em declínio desde o início do mês de novembro.

Dentre os dez municípios do estado de Mato Grosso com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (114.102), Várzea Grande (41.521), Rondonópolis (38.479), Sinop (26.650), Sorriso (18.523), Tangará da Serra (17.843), Lucas do Rio Verde (15.754), Primavera do Leste (14.820), Cáceres (11.985) e Alta Floresta (11.221).