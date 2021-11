Rondonópolis é maior exportador de MT e 19º do Brasil

Rondonópolis chega ao mês de outubro como o primeiro município mato-grossense no ranking das exportações. Com um total de U$ 1.903,66 bilhão exportado até outubro, as exportações de Rondonópolis representam 10,8% do total exportado por Mato Grosso no período. No ranking nacional, o Município é o 19º maior exportador, representando 0,8% do total das exportações do Brasil no acumulado de 2021. Os dados são do Ministério da Economia.

Nas importações, a cidade também é a primeira em Mato Grosso, com um total de U$ 1.035,98 bilhão importado de janeiro a outubro de 2021. As importações do Município representam 43,6% do volume total importado pelo Estado. No Brasil, Rondonópolis é o 37º maior importador, representando 0,6% das importações brasileiras no período.

Com mais U$ 104 milhões de exportações em outubro e U$ 221 milhões em importações, no acumulado deste ano, Rondonópolis conta com superávit de U$ 867,68 milhões no balanço entre importações e exportações.

China, Tailândia, Indonésia e Irã foram os principais destinos dos produtos exportados por Rondonópolis em 2021. A torta e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja foi o produto mais exportado pela Município, representando 50% do total exportado no acumulado entre janeiro e outubro. Na sequência vem a soja, mesmo triturada, representando 28% das exportações da cidade. Também se destacam o algodão, não cardado, representando 8,5% das exportações, o milho (4,6%) e a carne bovina congelada (4,1%).

Já entre os países com maior participação nas importações estão a Rússia, China, Canadá e Estados Unidos. Os adubos ou fertilizantes são os principais produtos comprados por Rondonópolis. Os adubos minerais ou químicos, potássicos são os mais importados, representando 38% do total das importações entre janeiro e outubro. Em seguida vem os adubos contendo azoto, fósforo e potássio (34%), e os adubos minerais ou químicos, azotados (28%).