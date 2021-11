Rondonópolis irá vacinar com Pfizer quem tem 2ª dose da AstraZeneca atrasada

A equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), definiu nesta quinta-feira (4) que quem estiver com a 2ª dose da vacina AstraZeneca atrasada poderá se vacinar com a Pfizer. Ainda ficou decidido que os 10 leitos de UTIs, instalados pelo município no Hospital Municipal dr. Antônio Santos Muniz (Retaguarda) para o atendimento exclusivo de pacientes Covid-19, irão se tornar “gerais” a partir de agora.

“Tomamos duas decisões importantes na reunião com o prefeito. Uma diz respeito ao andamento do cronograma de vacinação. Para que Rondonópolis siga avançando na imunização contra a Covid-19 e possamos completar a cobertura vacinal da nossa população, quem estiver com a 2ª dose da vacina AstraZeneca atrasada poderá se vacinar com Pfizer. Como a vacinação está mostrando os resultados positivos com a redução dos casos de óbitos e de internações no município, as UTIs exclusivas Covid-19 instaladas no Hospital de Retaguarda se tornarão “gerais” a partir desta quinta-feira. Não serão desativadas, vamos utilizá-las para reforçar o nosso sistema de saúde pública”, disse o secretário de Saúde, Vinícius Amoroso.

Ele destacou que no fim de semana o município zerou as internações em leitos de UTI específicos do Hospital de Retaguarda para atender pacientes com o novo coronavírus. “Então, com a redução dos casos de infecção pelo novo coronavírus na cidade, ocasionada pelo o avanço da vacinação, decidimos realocá-los (leitos de UTI exclusivos Covid-19 do Hospital de Retaguarda) para “gerais”, visando reforçar o atendimento aos pacientes de nossa cidade com outras doenças e de urgências”.

Vinicius comentou ainda que a decisão do município de vacinar com Pfizer quem estiver com a segunda dose da AstraZeneca atrasada visa amenizar os transtornos causados pelo não envio das doses do imunizante produzido pela Oxford/FioCruz por parte do Ministério da Saúde.

Conforme dados da Secretaria, em Rondonópolis tem hoje cerca de oito mil pessoas com a imunização atrasada pela falta de doses nos postos de saúde. “Tomamos esta decisão para que cronograma de imunização siga avançando e garantir o esquema vacinal completo de muitos rondonopolitanos que aguardam o envio para o nosso município de novos lotes do imunizante da Astrazeneca”.