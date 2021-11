Rondonópolis não registra mortes por Covid-19 pelo 17° dia consecutivo

Rondonópolis (MT) fechou o domingo (31) sem registros de mortes pela Covid-19. Com isso a cidade já chega no 17° dia consecutivo sem casos de mortes pela doença. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgados pela Prefeitura.

A última morte registrada na cidade foi no dia 14 de outubro, onde uma pessoa morreu e o número de mortes subiu de 941 para 942. De lá para cá o número de mortes tem se mantido estabilizado.

Em todo o Estado de Mato Grosso (MT), os casos de mortes causados pelo Covid-19 caíram. Um idoso de 78 anos foi o único óbito registrado em MT no fim de semana. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), divulgados neste domingo (31). A vítima morava em Sorriso (MT).

Nesse sábado (30), não foi notificada nenhuma morte pela doença no Estado. De acordo com o Painel Covid divulgado pela SES, nos últimos três dias, constam apenas três óbitos, sendo dois na sexta-feira (29) e um neste domingo (31).

Nas últimas 24 horas, houve 27 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (113.472), Várzea Grande (40.704), Rondonópolis (38.335), Sinop (26.398), Sorriso (18.442), Tangará da Serra (17.819), Lucas do Rio Verde (15.722), Primavera do Leste (14.795), Cáceres (11.961) e Alta Floresta (10.941).