Rozalina vence eleição no Serv Saúde; Impro reelegeu presidente

A servidora Rozalina Carvalho Gomes Ruiz foi eleita nesta terça-feira (30) para comandar o Serv Saúde no biênio 2022/2023. O instituto é responsável pelo plano de Saúde dos servidores municipais de Rondonópolis e a eleição teve 2.098 votantes – um recorde de participação. Também nesta terça-feira os servidores reelegeram Roberto Carlos de Carvalho para a presidência do Instituto Municipal de Previdência. Ele teve a aprovação de 95% dos votantes.

A disputa no Serv Saúde contou com três chapas e foi acirrada. Rozalina venceu com 43,14% (905 votos). Em segundo lugar ficou a chapa liderada pelo ex-presidente do Sispmur, Rubens de Oliveira Paulo, com 613 votos (29,22%). Ele foi seguido de perto pela chapa da ex-secretária de Educação, Carmem Garcia Monteiro, que recebeu 580 votos (27,65%).

“Foi uma eleição acirrada e a democracia é isto, o servidor ter opções e poder se manifestar livremente”, disse a vencedora.

Rozalina é formada em Ciências da Computação, pós-graduada em administração e está no serviço público há 20 anos. Ela começou na vida pública como secretária escolar, passou pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Rondonópolis e hoje atua no setor administrativo do departamento de perícia médica (Desopem) do município.

“Quero cumprimentar todos os servidores e agradecer o apoio. As propostas que que apresentamos na campanha são compromissos que horaremos. Somos uma equipe, com o único pensamento de servir bem o servidor público de Rondonópolis”, disse Rozalina após o final da apuração, que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur).

A futura presidente do Serv Saúde também agradeceu o suporte dado pelo sindicato aos candidatos e ao processo eleitoral. “Em nome da presidente Geane, quero agradecer toda a equipe do Sispmur pelo carinho e o apoio prestado a todos nós’.

O resultado oficial da eleição será publicado na quinta-feira (02), após o prazo recursal. Os eleitos iniciarão o mandato em janeiro de 2022, mas devem começar os procedimentos visando a transição ainda nesta semana.

O Serv Saúde é presidido atualmente pela servidora Jacilene Santos Silva, que também foi elogiada pelo trabalho realizado ao longo do mandato e durante o período eleitoral.