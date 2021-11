Santiago do Norte tem oportunidades de empregos e expectativa de prosperidade

O Mato Grosso encarou a crise da pandemia e, na contramão da tendência, conseguiu mostrar números positivos durante o período. Isso graças ao agronegócio, setor que se mostra cada vez mais forte no país e, sobretudo, no estado.

De acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a última safra de grãos (2019/2020) chegou a 74 milhões de toneladas, um crescimento que corresponde a 9,3% – volume superior à média da produção nacional, que registrou aumento de 3,8%.

Localizada a 500 quilômetros de Cuiabá está a extensão urbana da cidade de Paranatinga chamada Santiago do Norte, exemplo do desenvolvimento do estado nos últimos anos e da força do agronegócio. Com mais de sete mil hectares planejados e pronto para receber famílias e investidores, a “nova cidade do Mato Grosso” já conta com dois mil habitantes.

Clecio Weber conta que mora em Santiago há quatro anos, quando saiu do Sul do país.

“Vim de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Vim pelo sonho de ajudar no desenvolvimento da cidade”, diz.

Oportunidades e a expectativa de prosperidade

Mato Grosso se prepara para receber a primeira ferrovia estadual do país. Os novos trilhos prometem ligar Cuiabá e cidades do norte do estado a Rondonópolis, município onde se inicia o principal corredor de exportação de grãos do país.

Ao mesmo tempo, Santiago do Norte cresce em logística, em tecnologia e também em estrutura. Recentemente a extensão de Paranatinga recebeu conectividade 4G, rara no campo brasileiro, projeto que permitirá conectar máquinas, equipamentos e produtores.

Além disso, está muito bem localizada, perto de rodovias importantes e de outras grandes e importantes cidades do estado.

“A logística é muito boa, uma das melhores do Mato Grosso. O agronegócio é muito forte, tem um potencial muito grande para o desenvolvimento de um futuro município”, conta Weber.

Para quem pensa em oportunidades, Santiago é um celeiro de acordo com o morador. “O desemprego nós não temos, nós precisamos inclusive de mais pessoas. Emprego tem, trabalho tem e falta a mão de obra para nos auxiliar”, completa.

O sonho de Clecio Weber é o de muitas pessoas, e por isso o morador ressalta a expectativa de que Santiago do Norte seja o futuro do agronegócio e de boas oportunidades no centro-oeste do país.

“Quem tem o sonho de crescimento, realização, de montar o próprio negócio, hoje aqui temos oportunidade para todo mundo. Para pessoas do sul, mineiros, paulistas, aqui tem oportunidade para realizar os sonhos. O futuro é aqui em Santiago do Norte”, conclui ele.

Santiago tem estrutura pronta para receber novos moradores e empreendedores. Conta com vias asfaltadas, conectividade 4G, energia elétrica e encanamento.